Бородюк: «Сергеев будет забивать в «Крыльях Советов»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о переходе форварда Ивана Сергеева в «Крылья Советов».

В летнее трансферное окно нападающий покинул «Зенит» и вернулся в Самару.

— Думаю, он будет забивать в «Крыльях Советов», он игрок настырный. Такой спортивный характер необходим каждому футболисту, — заявил Бородюк в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, Сергеев уже выступал за «Крылья Советов» с 2020 по 2022 год. За это время он появился на поле в 66 матчах во всех турнирах, забил 51 мяч и записал на свой счет 15 результативных передач.

13 сентября подопечные Игоря Осинькина встретятся в гостях с казанским «Рубином».