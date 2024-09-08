Непомнящий — о яркой игре Глушенкова: «Не уверен, что это надолго»

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

25-летний Глушенков был признан лучшими футболистом чемпионата России по итогам июля-августа.

Специалист считает, что Глушенков заслуженно получил свою награду, ведь ярко себя проявил на старте сезона.

— Сейчас его игра действительно удивляет и восхищает, но не уверен, что это надолго. Сможет ли он справиться с теми фанфарами, которые сейчас есть вокруг него? — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Глушенков провел пять матчей, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.