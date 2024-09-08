«Крылья Советов» сыграли вничью с «Акроном», Сергеев забил после возвращения

На выходных в Российской премьер-лиге матчей нет – чемпионат ушёл на небольшую паузу, связанную с играми национальных сборных. Клубы РПЛ заполняют эту паузу товарищескими матчами, чтобы поддержать игроков в тонусе.

В воскресенье в товарищеском матче сошлись «Крылья Советов» и «Акрон». Команды сыграли вничью со счётом 2:2. Стоит сказать, что автором одного из голов стал нападающий Иван Сергеев, который недавно вернулся в самарскую команду из «Зенита». Сергеев реализовал одиннадцатиметровый удар.

«Крылья Советов» сейчас занимают в турнирной таблице РПЛ десятое место (6 очков), а «Акрон» - четырнадцатое (5 очков).