Гаврилов: Бразильская лига намного интереснее, чем РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о том, что в ночное время смотрит матчи чемпионата Бразилии. Экс-спартаковец ответил на вопрос, интереснее ли бразильский чемпионат Российской премьер-лиги.

«Намного! Там в действиях игроков просматривается мысль. Я уже не говорю про исполнительское мастерство: люди работают с мячом так, что залюбуешься. В нашем чемпионате такого не увидишь», - цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

Отметим, что после семи туров Российской премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает «Зенит». Команда Сергея Семака имеет семнадцать зачётных баллов в своём активе.

Стоит сказать, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.