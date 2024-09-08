Вингер столичного «Динамо» Вячеслав Грулёв может уйти в другой клуб Российской премьер-лиги.

Как стало известно Legalbet, «Пари НН» рассматривает возможность аренды 25-летнего футболиста. При этом сообщается, что трансфер может не состояться из-за травмы Грулёва, которую он получил в конце июля.

В текущем сезоне игрок принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

Действующий трудовой договор Грулёва с «Зенитом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 млн евро.