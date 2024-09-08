Босс «Зенита» ответил на грубые оскорбления Соболева фанатами

Фанаты «Зенита» в грубой форме оскорбляли новичка команды Александра Соболева на воскресном матче второй команды в третьем по рангу дивизионе. Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, который в питерском клубе возглавляет правление.

«Кто первый обзывается, тот сам так называется», - цитирует Медведева Odds.ru.

Александр Соболев попал в стартовый состав «Зенита» на воскресный товарищеский матч против «Кайрата». Следить за развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Напомним, что Соболев недавно перебрался в «Зенит» из «Спартака».