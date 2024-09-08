Павлюченко: «Первые матчи Соболеву, конечно, будут свистеть»

Бывший нападающий российской сборной, один из героев чемпионата Европы 2008 года, Роман Павлюченко, прокомментировал трансфер Александра Соболева из московского «Спартака» в питерский «Зенит». Павлюченко считает, что, как и в случае с Артёмом Дзюбой, это вызовет некоторый негатив, но он постепенно сойдёт на нет.

- Первые матчи, конечно, будут свистеть, негатив будет. Если он начнет забивать сразу… Помню, Дзюба когда перешел, то же самое было — он начал забивать, команда чемпионом начала становиться и все забыли, - заявил Павлюченко в ходе Youtube-шоу «Карты, деньги, два мяча».

Павлюченко закончил карьеру в 2022 году.