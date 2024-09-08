Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко: «Первые матчи Соболеву, конечно, будут свистеть»

08 Сентября 2024 • 17:05 Комментировать

Бывший нападающий российской сборной, один из героев чемпионата Европы 2008 года, Роман Павлюченко, прокомментировал трансфер Александра Соболева из московского «Спартака» в питерский «Зенит». Павлюченко считает, что, как и в случае с Артёмом Дзюбой, это вызовет некоторый негатив, но он постепенно сойдёт на нет.

- Первые матчи, конечно, будут свистеть, негатив будет. Если он начнет забивать сразу… Помню, Дзюба когда перешел, то же самое было — он начал забивать, команда чемпионом начала становиться и все забыли, - заявил Павлюченко в ходе Youtube-шоу «Карты, деньги, два мяча».

Павлюченко закончил карьеру в 2022 году.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» обратился к Роналду, забившему 900-й гол в карьере Кто провалил матч, а кто вёл сборную России к победе: Лучшие и худшие игроки против Вьетнама Назван лучший пенальтист в истории: Роналду – на 7-м месте, Месси – на 14-м Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду Анчелотти выбрал место работы после «Реала», Зидан едет в АПЛ, а Роналду выбрал себе партнёра – в главных слухах недели Клопп будет тренировать «Боруссию» «Спартак» выбрал нового форварда после неудачи с Кордобой Агуэро назвал игрока, который заслуживает «Золотой мяч» - это не Винисиус и не Беллингем Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Месси обратился к ди Марии, ушедшему из сборной Аргентины
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде
Спортивные новости
Соболенко обыграла Пегулу и выиграла US Open СКА добыл победу над «Ладой» в матче КХЛ Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ «Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ Терещенко отреагировал на поражения СКА и ЦСКА на старте сезона КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Сентября
17:49 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Акроном», Сергеев забил после возвращения
17:37 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: Бразильская лига намного интереснее, чем РПЛ
17:28 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» может потерять нападающего слухи
17:19 · Россия. Премьер-лига
Босс «Зенита» ответил на грубые оскорбления Соболева фанатами
17:05 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Первые матчи Соболеву, конечно, будут свистеть»
17:01 · Россия. Премьер-лига
Семак объяснил отсутствие Клаудиньо
16:47 · Россия. Премьер-лига
«Как «тики-така» Гвардиолы»: Ари назвал российского тренера, который его впечатляет
16:05 · Россия. Премьер-лига
Соболев и Тимощук – в основе «Зенита», Аршавин – в составе «Кайрата»
16:00 · Россия. Премьер-лига
Дзюба не перейдёт в «Динамо» из Махачкалы
15:56 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Зенита» жёстко оскорбляли Соболева 1
15:44 · Россия. Премьер-лига
Губерниев призвал Дзюбу извиниться
15:31 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» готов пойти на работу в «Зенит»
15:28 · Россия. Премьер-лига
Глушаков послал сообщение «Спартаку» 1
15:10 · Россия. Премьер-лига
Гольдман рассказал, где Дзюба может продолжить карьеру
15:04 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис противопоставил Соболева Холанну
14:36 · Россия. Премьер-лига
В «Ростове» прокомментировали информацию о трансфере Уткина в Турцию
14:27 · Россия. Премьер-лига
Карпин высказался о Батракове в сборной России
14:13 · Россия. Премьер-лига
Цель «Спартака» Мангаш в понедельник приедет в Москву
14:07 · Россия. Премьер-лига
Ещё один игрок ЦСКА вернулся после травмы
13:58 · Россия. Премьер-лига
Основа и молодёжка ЦСКА провели товарищеский матч
13:55 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» Москва и «Пари НН» сыграли без голов
13:43 · Россия. Премьер-лига
Смородская дала Дзюбе совет по будущему
13:19 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Если бы европейские клубы меня очень сильно хотели…»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Сёмин высказался о возможном трансфере Антона Миранчука
13:13 · Россия. Премьер-лига
Мухин вышел на матч ЦСКА впервые с октября
Все новости
Рекомендуем