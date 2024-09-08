Семак объяснил отсутствие Клаудиньо

В воскресенье вечером «Зенит» проводит товарищеский матч против «Кайрата» в Казахстане. Главный тренер питерской команды Сергей Семак ответил на вопрос, почему на игру не прилетел атакующий полузащитник Клаудиньо.

«Он заболел, к сожалению. Посмотрим, на сколько выбыл», - сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Следить за матчем между «Кайратом» и «Зенитом» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

После семи сыгранных туров «Зенит» является лидером Российской премьер-лиги. В прошедших матчах чемпионата команда Сергея Семака набрала 17 очков.