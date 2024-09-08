«Как «тики-така» Гвардиолы»: Ари назвал российского тренера, который его впечатляет

Бывший футболист московского «Спартака» Ари ответил на вопрос, стиль какого российского тренера его впечатляет. Ари выделил своего бывшего наставника – Мурада Мусаева из «Краснодара».

«Ближе всех для меня Мурад Мусаев, с которым я поработал в «Краснодаре». С ним мы играли в очень интересный и красивый футбол – как «тики-така» Гвардиолы. Мне это нравилось. Когда буду тренером, хочу ставить такой же футбол», - цитирует Ари «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что в настоящий момент Ари проходит обучение на тренера.

«Краснодар» после семи сыгранных туров Премьер-лиги располагается на второй позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Мурада Мусаева отстаёт на два зачётных балла (15 против 17).