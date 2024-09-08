Соболев и Тимощук – в основе «Зенита», Аршавин – в составе «Кайрата»

В воскресенье «Кайрат» и «Зенит» проведут товарищеский матч. За час до игры питерский клуб объявил стартовый состав команды на эту игру. В него попал не только новичок «сине-бело-голубых» Александр Соболев, но и член тренерского штаба Анатолий Тимощук. Последний выйдет на поле с капитанской повязкой.

Состав «Зенита»: Кержаков, Нино, Чистяков, Сантос, Тимощук, Ахметов, Вендел, Ерохин, Артур, Мантуан, Соболев.

В стартовом составе «Кайрата» на матч с «Зенитом» выйдет известный в прошлом футболист Андрей Аршавин, который по ходу карьеры поиграл за оба клуба.

Следить за матчем между «Кайратом» и «Зенитом» можно будет в текстовой трансляции.