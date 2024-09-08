Дзюба не перейдёт в «Динамо» из Махачкалы

Представитель нападающего Артёма Дзюбы заявил о ведении переговоров с несколькими клубами Российской премьер-лиги. В этот список не входит махачкалинское «Динамо», о чём рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

«Мы не ведём переговоры с Дзюбой. Артём является качественным футболистом и уже всем всё доказал. РПЛ только выиграет от его возвращения в лигу», - цитирует Газизова Metaratings.

Напомним, что 36-летний Артём Дзюба уже несколько месяцев находится без клубной прописки. По завершению сезона 2023/2024 «Локомотив» решил не продлевать трудовое соглашение с опытным футболистом.