Фанаты «Зенита» жёстко оскорбляли Соболева

В воскресенье вторая команда «Зенита» проводила матч против «Знамени Труда» в рамках Второй лиги, то есть третьего по рангу футбольного дивизиона России. В ходе игры фанаты питерской команды жёстко оскорбляли новичка первой команды - нападающего Александра Соболева.

«Соболев - ****** [презерватив]» - скандировали фанаты.

Александр Соболев недавно перебрался в «Зенит» из «Спартака». После этого футболист обращался к фанатам питерского клуба и призывал их предоставить ему хотя бы небольшой шанс. По словам Соболева, он понимает, что не все поклонники «сине-бело-голубых» его примут.