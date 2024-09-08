Губерниев призвал Дзюбу извиниться

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на фразу Артёма Дзюбы. Экс-форвард «Локомотива» назвал футболистов «Амкала» «девочками» после конфликта на любительском турнире, в рамках которого Дзюба пнул соперника.

«Раз Артём Дзюба сказал такую фразу в адрес соперника, я считаю, что он должен извиниться перед всеми прекрасными дамами мира. Он совершенно неправ», - цитирует Губерниева Metaratings.

Артём Дзюба не имеет клубной прописки после ухода из «Локомотива» по завершению сезона 2023/2024. Ранее представитель 36-летнего футболиста сообщил о ведении переговоров с клубами Российской премьер-лиги.