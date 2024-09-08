Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев призвал Дзюбу извиниться

08 Сентября 2024 • 15:44 Комментировать

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на фразу Артёма Дзюбы. Экс-форвард «Локомотива» назвал футболистов «Амкала» «девочками» после конфликта на любительском турнире, в рамках которого Дзюба пнул соперника.

«Раз Артём Дзюба сказал такую фразу в адрес соперника, я считаю, что он должен извиниться перед всеми прекрасными дамами мира. Он совершенно неправ», - цитирует Губерниева Metaratings.

Артём Дзюба не имеет клубной прописки после ухода из «Локомотива» по завершению сезона 2023/2024. Ранее представитель 36-летнего футболиста сообщил о ведении переговоров с клубами Российской премьер-лиги.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Дмитрий Губерниев Амкал ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» обратился к Роналду, забившему 900-й гол в карьере Соболев и Барриос обсудили свою драку Кто провалил матч, а кто вёл сборную России к победе: Лучшие и худшие игроки против Вьетнама Назван лучший пенальтист в истории: Роналду – на 7-м месте, Месси – на 14-м Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду Анчелотти выбрал место работы после «Реала», Зидан едет в АПЛ, а Роналду выбрал себе партнёра – в главных слухах недели «Спартак» выбрал нового форварда после неудачи с Кордобой Клопп будет тренировать «Боруссию» Агуэро назвал игрока, который заслуживает «Золотой мяч» - это не Винисиус и не Беллингем Месси обратился к ди Марии, ушедшему из сборной Аргентины
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде
Спортивные новости
Соболенко обыграла Пегулу и выиграла US Open СКА добыл победу над «Ладой» в матче КХЛ Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ «Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ Терещенко отреагировал на поражения СКА и ЦСКА на старте сезона КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Сентября
16:05 · Россия. Премьер-лига
Соболев и Тимощук – в основе «Зенита», Аршавин – в составе «Кайрата»
16:00 · Россия. Премьер-лига
Дзюба не перейдёт в «Динамо» из Махачкалы
15:56 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Зенита» жёстко оскорбляли Соболева
15:44 · Россия. Премьер-лига
Губерниев призвал Дзюбу извиниться
15:31 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» готов пойти на работу в «Зенит»
15:28 · Россия. Премьер-лига
Глушаков послал сообщение «Спартаку»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Гольдман рассказал, где Дзюба может продолжить карьеру
15:04 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис противопоставил Соболева Холанну
14:36 · Россия. Премьер-лига
В «Ростове» прокомментировали информацию о трансфере Уткина в Турцию
14:27 · Россия. Премьер-лига
Карпин высказался о Батракове в сборной России
14:13 · Россия. Премьер-лига
Цель «Спартака» Мангаш в понедельник приедет в Москву
14:07 · Россия. Премьер-лига
Ещё один игрок ЦСКА вернулся после травмы
13:58 · Россия. Премьер-лига
Основа и молодёжка ЦСКА провели товарищеский матч
13:55 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» Москва и «Пари НН» сыграли без голов
13:43 · Россия. Премьер-лига
Смородская дала Дзюбе совет по будущему
13:19 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Если бы европейские клубы меня очень сильно хотели…»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Сёмин высказался о возможном трансфере Антона Миранчука
13:13 · Россия. Премьер-лига
Мухин вышел на матч ЦСКА впервые с октября
13:09 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Сьон» - команда не уровня Миранчука»
13:01 · Россия. Премьер-лига
Сёмин высказался об игроке «Зенита» Глушенкове
12:56 · Россия. Премьер-лига
Джанашия оценил возможный трансфер Миранчука в Швейцарию
12:42 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «У Миранчука агония и безвыходная ситуация»
12:29 · Россия. Премьер-лига
Агент анонсировал трансфер Монтеса в «Локомотив»
12:27 · Россия. Премьер-лига
Жена Карпина назвала самого слабого тренера
12:12 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита»: «Переход Уткина в «Хатайспор» - большой риск»
Все новости
Рекомендуем