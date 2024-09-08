Экс-игрок «Спартака» готов пойти на работу в «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Ари в настоящий момент проходит обучение на тренера. Экс-игрок ответил на вопрос, мог ли бы он устроиться на работу в «Зените» с учётом своего спартаковского прошлого.

«Опять же – если бы была такая возможность, то конечно! Когда ты в начале своего пути, на подобные вещи не стоит обращать внимание. Точно так же, как и в начале карьеры игрока», - цитирует Ари «Спорт-Экспресс».

Ари отметил, что он не думал бы долго над приглашением рулевого «Зенита» Сергея Семака, если бы оно поступило.

На текущий момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги (17 очков), а «Спартак» - четвёртое (14 очков).