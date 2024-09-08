Глушаков послал сообщение «Спартаку»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков послал сигнал «Спартаку». Футболист с улыбкой на лице заявил, что готов завершить карьеру в московском клубе.

«Наберите в «Спартак», скажите, что я готов там закончить карьеру (улыбается)», - цитирует Глушакова «РБ Спорт».

Денис Глушаков выступал за «Спартак» в 2013-2019 годах. В своё время полузащитник был капитаном «красно-белых», в том числе в чемпионском сезоне 2016/2017.

В настоящий момент 37-летний Глушаков выступает за «Химки». Действующий контракт игрока рассчитан до середины 2025 года. Подмосковная команда сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.