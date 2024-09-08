Гольдман рассказал, где Дзюба может продолжить карьеру

Леонид Гольдман, который является представителем форварда Артёма Дзюбы, дал комментарий на тему будущего игрока.

По словам Гольдмана, в настоящий момент переговоры по 36-летнему Дзюбе ведутся с несколькими клубами, и нападающий может продолжить карьеру в Премьер-лиге России.

«Надеюсь, переговоры завершатся успешно, и мы увидим Дзюбу в футболке одной из команд РПЛ. Варианты за рубежом мы не рассматриваем, хотя предложения были и есть», - цитирует Гольдмана Sport24.

Гольдман отметил, что Дзюба серьёзно мотивирован и хочет доказать, что входит в число лучших российских форвардов.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 Артём Дзюба покинул «Локомотив».