Канчельскис противопоставил Соболева Холанну

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о трансфере нападающего Александра Соболева. Как известно, недавно футболист перебрался из московского «Спартака» в питерский «Зенит».

«Удивляет ли переход топ-нападающего из «Спартака» в «Зенит»? Ничего удивительного в этом нет. Да и Соболев – не топ-форвард, топ-форвард – это Холанн», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В воскресенье «Зенит» проведёт товарищеский матч против «Кайрата». В этом поединке Александр Соболев может дебютировать за питерскую команду. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.