В «Ростове» прокомментировали информацию о трансфере Уткина в Турцию

Алексей Рыскин, который в «Ростове» занимает пост спортивного директора, высказался насчёт информации о скором трансфере хавбека Даниила Уткина в «Хатайспор» из Турции.

«У меня нет никакой конкретной информации о переходе Уткина в «Хатайспор». Вопросы нужно задавать тем, кто об этом пишет», - цитирует Рыскина «Чемпионат».

Даниилу Уткину 24 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 6 миллионов евро.

За «Ростов» Даниил Уткин провёл 73 официальных матча, в которых записал на свой счёт четыре гола и семнадцать результативных передач на партнёров.