Карпин высказался о Батракове в сборной России

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не смог дебютировать за сборную России, поскольку субботний товарищеский матч против Таиланда был отменён из-за тайфуна. Комментарий на этот счёт дал главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин.

«Батраков не сыграл, к сожалению. Он должен был выйти на поле во втором матче. Но если он и дальше будет себя проявлять, то у него будет шанс ещё сыграть за сборную», - цитирует Карпина «Матч ТВ».

Напомним, что в четверг сборная России разгромила Вьетнам со счётом 3:0. В следующий раз национальная команда соберётся в октябре, но соперники по товарищеским играм пока неизвестны.