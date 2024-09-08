Цель «Спартака» Мангаш в понедельник приедет в Москву

«Спартак» продолжает работу над трансфером Рикарду Мангаша из «Витории Гимарайнш». Футболист, способный играть по всему левому флангу, является трансферной целью московского клуба.

Согласно данным Metaratings, 26-летний Мангаш приедет в Москву в понедельник. Португалец пройдёт медицинское обследование. Очевидно, что Рикарду подпишет контакт с «красно-белыми», если проблем выявлено не будет.

Рикарду Мангаш оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в 4 миллиона евро.

«Спартак» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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