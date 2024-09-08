Романцев, Сёмин, Фергюсон: что общего у легендарных тренеров своего времени

Во все времена всегда сложно было найти по-настоящему своего тренера. Некоторые команды на поиск такого специалиста тратят десятилетия. И если они его находят, то психологически становится легче боссу этого клуба. Потому что ему не надо думать о таких вопросах, как: правильным ли вектором идёт команда; является ли какой-либо трансфер целесообразным; как строить клубную вертикаль и другие.

Но если в силу разных обстоятельств уходит коуч, который до этого много лет тренировал команду, то всё может рухнуть как карточный домик. В то же время это может быть тем моментом, когда изменения могут пойти всем на пользу. Каждый случай индивидуален. И мы разберём примеры, когда уход «своего» тренера стал разрушающим фактором, а когда обновляющим.

Юрий Сёмин

Это тот человек, который своей тренерской карьерой объединял несколько эпох. Юрий Павлович противостоял в финале кубка СССР Валерию Лобановскому, пытался противостоять Олегу Романцеву в 90-е, стал принципиальным тренерским оппонентом Валерия Газзаева, застал Сергея Семака в роли главного тренера «Зенита».

Интересный факт, что без Сёмина «Локомотив» никогда не был чемпионом России и никогда не играл успешно в еврокубках. Да и если не считать московский клуб, то у Юрия Павловича был неплохой период в Киеве.

При Сёмине команда доходила до финала Кубка СССР, дважды – до полуфинала Кубка обладателей кубков, выходила в плей-офф ЛЧ, три раза становилась чемпионом России и шесть раз обладателем Кубка России.

Конечно, не очень красивым получился его уход из «Локомотива». Думаю, все помнят историю с Кикнадзе и Сёминым, а также об отношениях легендарного тренера с Ольгой Смородской. В двух конфликтах итог один: после ухода Сёмина дальнейших больших результатов у клуба не было.

Безусловно, не будь этих конфликтов, то «Локомотиву» сейчас всё равно пришлось бы искать своего тренера, так как на данный момент Юрию Павловичу 77 лет. Однако не будь этих разногласий, то и побед у «Локо» могло быть больше.

Валерий Лобановский

Это имя также не нуждается в особых представлениях. Перечислять его достижения, вероятно, было бы лишним, так как это мало для кого секрет. Главная его сила в том, что в киевском «Динамо» он давал результат в разные времена и в разных условиях. Валерий Васильевич выигрывал два кубка Обладателей кубков в 1975 и 1986 году, а это уже две разные эпохи. Выход в полуфинал ЛЧ в сезоне-1998/1999 является космическим достижением клуба из бывшего СССР. Согласитесь, что условия конца 90-х не имеют практически ничего общего с условиями, которые были в середине 80-х.

Общее в этих временах одно: каждый заход Лобановского в киевское «Динамо» был удачным.

Было бы интересно посмотреть на противостояние Валерия Васильевича с набравшим силу донецким «Шахтером». Но, к сожалению, не судьба.

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После смерти Валерия Васильевича лидерами украинского футбола стали «горняки» из «Шахтера». За 22 года было всего два неплохих результата на европейской арене – полуфинал Кубка УЕФА с Юрием Сёминым в сезоне-2008/2009 и выход из группы ЛЧ при Сергее Реброве в сезоне-2015/2016.

Олег Романцев

О карьере Олега Ивановича в «Спартаке» сказано много. Он в качестве главного тренера выигрывал чемпионат СССР и последний Кубок Советского Союза. В 90-е Романцев лишь один раз отдал титул чемпиона России. Есть у него и в Европе свои достижения: выход в полуфинал КЧ, четвертьфинал ЛЧ и полуфинал Кубка УЕФА.

Кто-то говорит, что с возможностями «Спартака» любой тренер в 90-е штамповал бы чемпионство. Но давайте посмотрим, что стало с клубом без Романцева: за 21 год «Спартак» лишь один раз смог стать чемпионом и столько же обладателем кубка. Как говорится, красноречивая статистика.

Алекс Фергюсон

Этот великий тренер в представлении не нуждается. Поэтому мы не будем многословными, а просто приведём пару красноречивых фактов. Фергюсон за первые четыре года не смог взять ни одного титула. Не факт, что хоть где-то сейчас найдётся дальновидный босс, который даст столько времени на построение команды – как потом выяснится, великой. Сэр Алекс проведёт в клубе 27 лет и 13 раз возьмёт титул АПЛ. А сколько этих титулов было после ухода великого коуча? Правильно, ноль. Сколько раз Ферги брал ЛЧ? Два. А сколько без него? Ноль. Максимальный результат без сэра Алекса в данном турнире – четвертьфинал. Говорящая статистика, не правда ли?

Жозе Моуриньо («Интер»)

В нашей выборке этот случай нестандартный, хотя бы потому, что португалец в данном клубе проработал всего два года и оставил большой след в истории. Жозе над головой поднял два «скудетто», Кубок Италии и в сезоне-2009/2010 выиграл ЛЧ. Далее в миланском клубе на десять лет наступил мрак. Речи о чемпионстве уже не было, в ЛЧ «Интер» был редким гостем, Кубок Италии покорился лишь в 2011 году. Ситуация налаживаться стала в 20-х годах. Клуб из Милана уже дважды становился чемпионом – в сезонах 2020/2021 и 2023/2024. В позапрошлом сезоне «Интер» дошёл до финала ЛЧ.

Карло Анчелотти («Милан»)

И вновь мы перемещаемся в «Милан» – правда, в «красно-чёрный». И некоторые страницы истории «Милана» схожи с их географическими земляками. Папа Карло восемь лет возглавлял клуб, и практически в каждом сезоне был какой-то успех. За восемь лет команда два раза выигрывала ЛЧ, один раз доходила до финала этого турнира, выигрывала клубный чемпионат мира. Естественно, что в Италии были свои успехи: «красно-чёрные» по одному разу первенствовали в чемпионате и кубке.

После ухода Анчелотти клуб стал постепенно погружаться в кризис. Да, было «скудетто» в сезоне-2010/2011. Но бывали времена, когда «Милан» на протяжении многих лет не мог попасть даже в тройку, а уж в ЛЧ и вовсе был редким гостем. Благо, что, как и с «Интером», ситуация в 20-е годы стала налаживаться. В сезоне-2021/2022 «красно-чёрные» стали чемпионами, а через сезон дошли до полуфинала ЛЧ.

Арсен Венгер

Все мы помним о классическом противостоянии Венгер – Фергюсон (прямо прототип соперничества Сёмин – Газзаев). У многих на памяти искромётный атакующий футбол от Венгера. Французский тренер три раза приводил «Арсенал» к чемпионству АПЛ. Сезон-2003/2004 «канониры» вообще провели без поражений. Жаль, что ЛЧ им так и не покорилась. Но в финале сезона-2005/2006 «пушкарям» дорогу преградила «Барселона».

Нельзя сказать, что последние годы Венгера были успешными. Команда уже не могла претендовать на победу в чемпионате и не выходила далеко в ЛЧ.

Тем не менее Арсен оставил свой след в истории футбола. Развитие молодых футболистов и поиск талантов за рубежом были центральной частью кадровой политики Венгера. Он полагался на сеть скаутов и личные контакты, чтобы найти и привлечь талантливых футболистов для игры под своим руководством. И это у него действительно получилось: француз сумел раскрыть многих игроков для мира футбола.

Пусть «канониры» и не берут в настоящее время АПЛ, однако они стабильно входят в топ-3 и являются той силой, которая навязывает борьбу «Манчестер Сити» под руководством Микеля Артеты.

Эленио Эррера

Ещё один тренер, который оставил свой след в развитии футбола. Свои лучшие годы Эленио провёл в «Интере». Исходя из нашего материала, можно уверенно сказать, что все дороги ведут в Милан. В 1960 году Эррера возглавил «Интернационале», с которым достиг наибольших успехов в своей тренерской карьере. Именно в этой команде специалисту удалось довести до совершенства исповедуемую им тактику катеначчо (что в переводе с итальянского означает «замок»), подразумевающую игру от обороны с редкими, но максимально эффективными контратаками. Данная тактика подразумевала отход от персонального метода опеки соперников и наличие на поле игрока, у которого не было опекаемого, в задачу которого входило подчищать ошибки своих партнёров. Это нововведение позволило Эррере совершить революцию в футболе. При этом Эленио не был догматиком и в матчах с заведомо слабыми соперниками мог позволить своим подопечным играть в более свободной манере, а «Интер» демонстрировал достаточно результативный футбол.

Но и достижения были соответствующими: три «скудетто» и две победы в Кубке чемпионов.

Конечно, после ухода Эленио количество больших побед немного уменьшилось, однако команда всё равно входила в число топов итальянского футбола.

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Бела Гуттманн

Настало время мистики в нашем материале. Связана она с «Бенфикой». Команду Гуттманн тренировал всего три года – зато оставил свой след в истории клуба. С «орлами» он два раза выиграл титул чемпиона Португалии и столько же раз Лигу чемпионов. Но в его отношениях с «Бенфикой» нашлось место мистике, которая сбывается по сей день. Руководство клуба не захотело повышать тренеру зарплату, и Бела произнёс проклятье: «В следующие сто лет «Бенфика» без меня никогда не выиграет Кубок европейских чемпионов». С тех пор клуб из Лиссабона восемь раз играл в финалах еврокубков, но ни разу в них не победил.

Фото: Globallookpress.com

Антон Карасевич