Ещё один игрок ЦСКА вернулся после травмы

В воскресенье основа ЦСКА провела товарищеский матч против молодёжного состава и завершила его вничью со счётом 0:0. По ходу игры впервые с октября на поле вышел полузащитник Максим Мухин, который долгое время восстанавливался после серьёзной травмы колена.

В прошедшей игре за ЦСКА сыграл и Егор Ушаков – 21-летний нападающий тоже восстановился после повреждения.

Ближайший официальный матч ЦСКА проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Зенита» на своём поле в рамках восьмого тура Премьер-лиги. Игра стартует в 16:30 по московскому времени. На текущий момент «армейцы» занимают в таблице чемпионата пятое место.