Основа и молодёжка ЦСКА провели товарищеский матч

В воскресенье товарищеский матч провели основной и молодёжный составы ЦСКА. Команды очным матчем заполнили международную паузу, связанную с играми национальных сборных.

Игра между основой и молодёжкой ЦСКА не принесла забитых голов – 0:0. Стоит сказать, что таймы были сокращёнными – каждый из них составил 35 минут.

ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В семи стартовых турах команда Марко Николича смогла набрать 13 очков. От лидирующего «Зенита» «армейцы» отстают на четыре балла.

Ближайший матч РПЛ ЦСКА проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Зенита» на своём поле.