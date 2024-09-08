«Динамо» Москва и «Пари НН» сыграли без голов

Московское «Динамо» и «Пари НН» заполнили сентябрьскую паузу на матчи национальных сборных товарищеским поединком. За 90 игровых минут команды так и не смогли забить гол – после финального свистка счёт остался 0:0.
Отметим, что на текущий момент, после семи сыгранных туров, «Динамо» занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги шестое место (13 очков), а «Пари НН» - одиннадцатое (6 очков).
В ближайшем туре чемпионата России «Динамо» будет играть на своё поле против «Ахмата», а «Пари НН» - против «Факела» на выезде.
Протокол игры
|Динамо Москва
|0:0
|Пари НН
Лещук Игорь • Майсторович Милан • Фернандес Роберто • Скопинцев Дмитрий • Бессмертный Станислав • Бителло • Гомес Артур • Александров Дмитрий • Назаренко Егор • Макаров Денис • Гладышев Ярослав
Запасные: Ласкин Степан • Кудравец Андрей • Расулов Курбан • Хубулов Арсен • Головачёв Ричард • Зайдензаль Леон • Фомин Даниил • Кутицкий Александр
Медведев Никита • Александров Виктор • Гоцук Кирилл • Каккоев Никита • Стаматов Матео • Эктов Александр • Глейзер Дан Леон • Калинский Николай • Тичич Лука • Боселли Хуан • Ожегович Огнен
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