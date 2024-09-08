«Динамо» Москва и «Пари НН» сыграли без голов

Московское «Динамо» и «Пари НН» заполнили сентябрьскую паузу на матчи национальных сборных товарищеским поединком. За 90 игровых минут команды так и не смогли забить гол – после финального свистка счёт остался 0:0.

Отметим, что на текущий момент, после семи сыгранных туров, «Динамо» занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги шестое место (13 очков), а «Пари НН» - одиннадцатое (6 очков).

В ближайшем туре чемпионата России «Динамо» будет играть на своё поле против «Ахмата», а «Пари НН» - против «Факела» на выезде.