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«Динамо» Москва и «Пари НН» сыграли без голов

08 Сентября 2024 • 13:55 Комментировать

Московское «Динамо» и «Пари НН» заполнили сентябрьскую паузу на матчи национальных сборных товарищеским поединком. За 90 игровых минут команды так и не смогли забить гол – после финального свистка счёт остался 0:0.

Отметим, что на текущий момент, после семи сыгранных туров, «Динамо» занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги шестое место (13 очков), а «Пари НН» - одиннадцатое (6 очков).

В ближайшем туре чемпионата России «Динамо» будет играть на своё поле против «Ахмата», а «Пари НН» - против «Факела» на выезде.

Протокол игры  
Динамо Москва 0:0 Пари НН
Лещук Игорь Майсторович Милан Фернандес Роберто Скопинцев Дмитрий Бессмертный Станислав Бителло Гомес Артур Александров Дмитрий Назаренко Егор Макаров Денис Гладышев Ярослав
Запасные: Ласкин Степан Кудравец Андрей Расулов Курбан Хубулов Арсен Головачёв Ричард Зайдензаль Леон Фомин Даниил Кутицкий Александр
Медведев Никита Александров Виктор Гоцук Кирилл Каккоев Никита Стаматов Матео Эктов Александр Глейзер Дан Леон Калинский Николай Тичич Лука Боселли Хуан Ожегович Огнен
Запасные: Кукушкин Иван Шнапцев Максим Лукиных Евгений Боженов Кирилл Карапузов Владислав Трошечкин Александр Ермаков Никита Варганов Артём Царукян Валерий Мухин Александр Ведерников Данила
Сегодня.
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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Пари НН
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