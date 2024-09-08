Смородская дала Дзюбе совет по будущему

Ольга Смородская, которая в своё время занимала пост президента в «Локомотиве», высказалась о ситуации нападающего Артёма Дзюбы. Опытный футболист не имеет клубной прописки после истечения срока контракта с «железнодорожниками» по завершению сезона 2023/2024.

«Раз до сих пор у Артёма Дзюбы не было хороших предложений, и ни в одном из клубов РПЛ он в итоге не оказался, тогда надо уже завершать и искать себя в другой сфере деятельности», - цитирует Смородскую Metaratings.

При этом Смородская понимает, что каждому футболисту решение о завершении карьеры даётся нелегко.

Ранее 36-летний Артём Дзюба угодил в очередной скандал.