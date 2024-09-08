Тикнизян: «Если бы европейские клубы меня очень сильно хотели…»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о том, что в летнее трансферное окно он не переехал в европейский топ-чемпионат. По словам Тикнизяна, у него были предложения, но они не устроили клуб.

«Клубы делали предложения, они не устроили «Локомотив». Если бы действительно меня реально очень сильно хотели, может быть, улучшили условия трансфера и сумели бы договориться с клубом. Я как работал, так и работаю дальше», - цитирует Тикнизяна Metaratings.

Тикнизян отметил, что у него нет времени на огорчения и переживания по поводу несостоявшегося трансфера.

Стоит сказать, что в летнее трансферное окно слухи связывали Наира Тикнизяна с испанской «Севильей». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего игрока в 6,5 миллиона евро.