Сёмин высказался о возможном трансфере Антона Миранчука

«Для меня большой вопрос, почему он не остается в РПЛ. Наверное, его надо задавать агентам. Если перейдет в «Сьон», то пожелаем ему удачи. Он - талантливый футболист высокого уровня», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».