Сёмин высказался о возможном трансфере Антона Миранчука

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал новость о возможном трансфере бывшего полузащитника «железнодорожников» Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».
«Для меня большой вопрос, почему он не остается в РПЛ. Наверное, его надо задавать агентам. Если перейдет в «Сьон», то пожелаем ему удачи. Он - талантливый футболист высокого уровня», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Миранчук в настоящий момент является свободным агентом. В прошлом сезоне 28-летний российский полузащитник выступал в составе столичного «Локомотива».
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