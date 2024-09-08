Мухин вышел на матч ЦСКА впервые с октября

В воскресенье днём ЦСКА проводит товарищеский матч против молодёжного состава. По ходу игры на футбольное поле вышел полузащитник Максим Мухин. Это важный момент, ведь Мухин долгое время восстанавливался после серьёзной травмы колена. В прошлый раз хавбек играл в октябре.

Ближайший официальный матч ЦСКА проведёт в субботу, 14 сентября. Команда Марко Николича будет играть против «Зенита» на своём поле в рамках восьмого тура Премьер-лиги. На текущий момент московские «армейцы» располагаются на пятой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» ЦСКА отстаёт на четыре зачётных балла.