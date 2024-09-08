Булыкин: «Сьон» - команда не уровня Миранчука»

Экс-форвард сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, как относится к потенциальному переезду Антона Миранчука в Швейцарию. Интерес к полузащитнику проявляет «Сьон».
«Сьон» - один из вариантов, куда можно перейти на время, но эта команда не уровня Миранчука. Думаю, что у Антона должно быть что-то более интересное, где он снизит свои запросы», - приводятся слова Булыкина на страницах «Чемпионата».
Напомним, что последним клубом 28-летнего полузащитника был столичный «Локомотив». Миранчук покинул «железнодорожников» по завершении прошлого сезона и сейчас является свободным агентом.
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