Сёмин высказался об игроке «Зенита» Глушенкове

«Лучшим имеет смысл признавать, когда прошла хотя бы половина чемпионата. Максим еще сыграл не очень много игр. Тем не менее, он впечатлил, проведя прекрасный отрезок. Сейчас главное - продолжать в том же духе», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».