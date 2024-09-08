Сёмин высказался об игроке «Зенита» Глушенкове

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о признании полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова лучшим игроком РПЛ в июле-августе.
«Лучшим имеет смысл признавать, когда прошла хотя бы половина чемпионата. Максим еще сыграл не очень много игр. Тем не менее, он впечатлил, проведя прекрасный отрезок. Сейчас главное - продолжать в том же духе», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний полузащитник сыграл пять поединков и отметился семью забитыми мячами. Глушенков является лучшим бомбардиром чемпионата после семи туров.
Бан пользователя