Джанашия оценил возможный трансфер Миранчука в Швейцарию

Экс-футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о потенциальном трансфере российского хавбека Антона МИранчука в швейцарский «Сьон».
«Если Миранчук хотел сменить команду, то «Сьон» - нормальный вариант. Хотя думаю, что «Локомотив» был бы лучше для него. Но это его выбор. Средненький чемпионат, там небольшое количество команд», - передает слова Джанашии «Чемпионат».
В настоящий момент 28-летний полузащитник является свободным агентом. Его последним местом работы был московский «Локомотив».
В прошлом сезоне РПЛ Миранчук провел 29 матчей. Хавбек записал на свой счет шесть забитых мячей и пять голевых передач.
Бан пользователя