Джанашия оценил возможный трансфер Миранчука в Швейцарию

«Если Миранчук хотел сменить команду, то «Сьон» - нормальный вариант. Хотя думаю, что «Локомотив» был бы лучше для него. Но это его выбор. Средненький чемпионат, там небольшое количество команд», - передает слова Джанашии «Чемпионат».