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Силкин: «У Миранчука агония и безвыходная ситуация»

08 Сентября 2024 • 12:42 Комментировать

Экс-тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о потенциальном переходе российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Швейцарский чемпионат не сильнее нашего. Плюс «Сьон» не участвует в еврокубках, поэтому у Миранчука какая-то агония и безвыходная ситуация. Но он сам виноват. Теперь будем ждать до следующего трансферного окна», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что последним клубом Миранчука был московский «Локомотив». Игрок покинул «железнодорожников» после завершения прошлого мезона. В настоящий момент Антон является свободным агентом.

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Сьон Сергей Силкин Антон Миранчук ещё теги
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