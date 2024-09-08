Силкин: «У Миранчука агония и безвыходная ситуация»

Экс-тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о потенциальном переходе российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».
«Швейцарский чемпионат не сильнее нашего. Плюс «Сьон» не участвует в еврокубках, поэтому у Миранчука какая-то агония и безвыходная ситуация. Но он сам виноват. Теперь будем ждать до следующего трансферного окна», - приводит слова эксперта «Чемпионат».
Напомним, что последним клубом Миранчука был московский «Локомотив». Игрок покинул «железнодорожников» после завершения прошлого мезона. В настоящий момент Антон является свободным агентом.
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