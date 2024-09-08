Силкин: «У Миранчука агония и безвыходная ситуация»

«Швейцарский чемпионат не сильнее нашего. Плюс «Сьон» не участвует в еврокубках, поэтому у Миранчука какая-то агония и безвыходная ситуация. Но он сам виноват. Теперь будем ждать до следующего трансферного окна», - приводит слова эксперта «Чемпионат».