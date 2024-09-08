Агент анонсировал трансфер Монтеса в «Локомотив»

Агент Серхио Визуете, который работает с защитником Сесаром Монтесом из испанской «Альмерии», высказался о скором переходе футболиста в «Локомотив».

«Сесар завтра вылетает в Москву. Сделка находится на завершающей стадии», - цитирует агента «РБ Спорт».

Сесару Монтесу 27 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают мексиканского футболиста в 3 миллиона евро.

«Локомотив» после семи сыгранных туров располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России. От лидирующего «Зенита» команда Михаила Галактионова отстаёт на два зачётных балла.