Жена Карпина назвала самого слабого тренера

Дарья Карпина, жена наставника сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, во время ютуб-шоу «Карты, деньги, два мяча», назвала самого слабого футбольного тренера.

«Семак. Если слева хук, справа... Он такой щупленький. Возможно, да, он самый слабый», - сказала жена Карпина.

Напомним, что Сергей Семак занимает пост главного тренера петербургского «Зенита». Под его руководством «сине-бело-голубые» выиграли шесть чемпионских титулов подряд.

После семи туров нового розыгрыша Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 17 баллов. Команда Семака занимает первое место в турнирной таблице.