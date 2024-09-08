Экс-игрок «Зенита»: «Переход Уткина в «Хатайспор» - большой риск»

«Уткин едет в «Хатайспор», чтобы попробовать себя вне России. Это большой риск, но он может сработать. Различий в России и Турции в бытовом плане не так много. Поэтому особых проблем не будет», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».