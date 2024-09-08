Экс-игрок «Зенита»: «Переход Уткина в «Хатайспор» - большой риск»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался относительно возможного перехода российского полузащитника Даниила Уткина из «Ростова» в турецкий «Хатайспор».
«Уткин едет в «Хатайспор», чтобы попробовать себя вне России. Это большой риск, но он может сработать. Различий в России и Турции в бытовом плане не так много. Поэтому особых проблем не будет», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».
Трудовое соглашение 24-летнего полузащитника с «Ростовом» рассчитано до конца июня 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость россиянина в шесть миллионов евро.
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