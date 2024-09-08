Силкин отреагировал на трансфер Артура в «Динамо»

Экс-наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о трансфере атакующего полузащитника Артура Гомеса из бразильского «Крузейро».
«Когда мы увидим на поле Артура, то тогда будет понятно, что это за футболист. Пока говорить о нём преждевременно, не каждый игрок может прижиться к команде. Но дай бог, чтобы всё прошло хорошо», - цитирует эксперта «Чемпионат».
Трансфер 26-летнего бразильского вингера обошелся «бело-голубым» в пять миллионов евро. Гомес подписал с «Динамо» пятилетнее трудовое соглашение.
По итогам семи туров чемпионата России москвичи с 13 очками занимают шестое место в таблице.
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