Силкин отреагировал на трансфер Артура в «Динамо»

«Когда мы увидим на поле Артура, то тогда будет понятно, что это за футболист. Пока говорить о нём преждевременно, не каждый игрок может прижиться к команде. Но дай бог, чтобы всё прошло хорошо», - цитирует эксперта «Чемпионат».