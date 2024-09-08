Нигматуллин оценил возможный новый клуб Антона Миранчука

Экс-голкипер сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о потенциальном переходе полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».
«Сьон» - неплохой вариант для Антона. Это лучше, чем не играть совсем. В Швейцарии добротный чемпионат, где можно получить удовольствие от футбола, а также там неплохая зарплата», - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».
В настоящий момент Миранчук является свободным агентом. Последним клубом 28-летнего российского футболиста был московский «Локомотив». В прошлом сезоне чемпионата России Антон сыграл 29 поединков, отметившись шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
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