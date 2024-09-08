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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Барко или Глушенков: Назван лучший игрок РПЛ после семи туров

08 Сентября 2024 • 11:22 Комментировать

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков признан лучшим игроком Российской премьер-лиги по итогам июля и августа. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале турнира.

Новичок «сине-бело-голубых» выиграл в голосовании легенд РПЛ и экспертов телеканала «Матч Премьер». В опросе среди болельщиков первое место занял аргентинский хавбек Эсекьель Барко, выступающий за московский «Спартак».

Глушенков сменил столичный «Локомотив» на «Зенит» в летнее трансферное окно. В пяти матчах чемпионата России Максим отметился семью забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Максим Глушенков Эсекьель Барко ещё теги
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