Агент Миранчука высказался о возможном переходе в «Сьон»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы российского полузащитника Антона Миранчука, прокомментировал новость о потенциальном переезде игрока в швейцарский клуб «Сьон».

«Только клуб вправе давать какую-то информацию. Почему «Сьон», а не более сильный клуб? Это выбор футболиста. Только он может выбирать, где продолжать свою карьеру», - передает слова агента Metaratings.гu.

В настоящий момент 28-летний полузащитник находится в статусе свободного агента. Последним клубом Миранчука был московский «Локомотив».

В прошлом сезоне Антон сыграл 29 матчей в РПЛ, забил шесть голов и отдал пять ассистов.