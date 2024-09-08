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Радченко высказался о тяжёлой травме футболиста «Зенита»

08 Сентября 2024 • 10:54 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о повреждении защитника «сине-бело-голубых» Сергея Волкова. Игрок получил травму крестообразных связок колена.

«Это потеря для «Зенита». Тренерский штаб давал ему шансы проявить себя на правом фланге. Теперь эта позиция требует усиления. «Зенит» будет просматривать варианты на трансферном рынке», - приводит слова Радченко «Чемпионат».

Напомним, что 21-летний защитник перешел в петербургский клуб из «Краснодара». В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Волков провел три поединка, в которых не отметился результативными действиями.

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