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Владимир Пономарёв: «Да не надо больше играть с Вьетнамом – это дискредитация российского футбола!»

08 Сентября 2024 • 09:53 Комментировать (1)
Вьетнам
0:3
РОССИЯ

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что нашей команде не стоило лететь в Азию на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

 Что дал этот сбор нашей  национальной команды?

– Да, по сути, ничего. Лучше бы с «Чертаново» сыграли… Ну это я, конечно, шучу. Но, сами знаете, в каждой шутке есть доля правды. Зачем нужны спарринги с такими соперниками? Да еще  и в таких климатических условиях? Одна встреча вообще не состоялась. Ну и что? Потерянное время.

– Ничего позитивного в этом сборе не увидели?

– Да как вам сказать… Мы все же знаем уровень Вьетнама, Таиланда. Ну победили, что дальше? А могли не победить что ли? Ну давайте еще с Лаосом сыграем, елки-палки…

– И что же вы предлагаете?

– А почему бы в Москве или в Подмосковье не провести турнир между первой сборной, второй и молодежной? И народ бы на стадион пошел. И тренерский штаб всех бы смог разом посмотреть. Вот это полезное дело. Проведите три игры – интересно же, разве нет? Лучше бы дома остались. А так – полетели непонятно куда. Играли непонятно с кем, на бездарном поле. Ошибка! Большая ошибка. Не надо туда лезть. Если уж играть, то с достойным соперником. Если не нашли такого, играйте между между собой.

– Как вам игра нашей команды против Вьетнама?

– Да в том то и дело, что не особо понравилась! Не очень интересно играли. Заметил только одного мальчишку.

– Это кого же?

– Паренька из Махачкалы. Пальцева. Классный пацан. С такой перспективой! Сколько ему лет?

– 23 года.

– Ну вот. Все у него впереди. А данные отличные. Фактура хорошая. Бег грамотный. А вот Литвинов меня совсем не убедил.  Ну что это такое? Он, даже проигрывая борьбу вьетнамцу, хватал его за плечо, за майку. Вы не видели? Да что же он делал-то? Как ему не стыдно? Хватал за майку бедного вьетнамца… Ужас.

– России не стоит вступать в Азиатскую Конфедерацию футбола?

– Тоже так думаю – не надо. Давайте пока поваримся в своем котле. Есть узбеки, казахи, белоусы. А играть с Вьетнамом не стоит. Дискредитация нашего футбола! Либо показывайте хороший футбол. А его-то не было! Не было коллективного натиска. Не увидел огня в глазах.

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Александр Сычев

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Комментарии (1) Все комментарии
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DezmaN
08 Сентября 2024 в 10:13
Может мне хоть кто-то объяснить про переход в Азию? Кроме того, что это значит опозориться перед всем футбольным миром - АФК не состоит в ФИФА? В АФК не состоят такие страны, как Япония, Австралия, которые имеют там большое влияние и не будут готовы играть с нами?
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