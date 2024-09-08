Антон Миранчук готовится к медосмотру в европейском клубе

Российский полузащитник Антон Миранчук, который сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из московского «Локомотива», может трудоустроиться в чемпионате Швейцарии.

Интерес к хавбеку проявляет «Сьон». В ближайшее время Миранчук должен пройти медицинский осмотр в швейцарском клубе. Стороны могут подписать двухлетнее трудовое соглашение с годовым окладом в размере 1,5 миллиона евро, об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Иван Карпов.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Миранчук провел 29 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.