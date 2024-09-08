Мостовой оценил работу Станковича в «Спартаке»

Бывший полузащитник сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о работе сербского специалиста Деяна Станковича на посту рулевого московского «Спартака».
«Всё нравится. Я сказал, что Станкович разберётся, посмотрит состав, отберёт игроков основы. Ясно, что сейчас был матч с «Рубином», в котором, можно сказать, был ничейный результат», - приводит слова Мостового Metaratings.ru.
Напомним, что в рамках седьмого тура чемпионата России «Спартак» минимально обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0. В настоящий момент столичный клуб с 14 баллами занимает четвертое место в таблице РПЛ.
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