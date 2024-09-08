Дзюба высказался о конфликте с игроками «Амкала»

Известный российский нападающий Артём Дзюба рассказал, почему назвал девочками футболистов «Амкала» во время любительского турнира.
«Потому что они ведут себя так. При моих детях посылают матом меня и полкоманды. Это некрасиво. Заслуженная ли победа? Ты табло видел? Счет 3:0», - приводит слова 36-летнего футболиста телеграм-канал 13KaiTeam.
Напомним, что в ходе конфликтной ситуации Дзюба пнул ногой одного из футболистов «Амкала». После этого поступка игроки медийной команды приняли решение покинуть поле.
Дзюба в настоящий момент является свободным агентом. Последним клубом 36-летнего форварда был московский «Локомотив».
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