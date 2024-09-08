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Дзюба высказался о конфликте с игроками «Амкала»

08 Сентября 2024 • 08:57 Комментировать

Известный российский нападающий Артём Дзюба рассказал, почему назвал девочками футболистов «Амкала» во время любительского турнира.

«Потому что они ведут себя так. При моих детях посылают матом меня и полкоманды. Это некрасиво. Заслуженная ли победа? Ты табло видел? Счет 3:0», - приводит слова 36-летнего футболиста телеграм-канал 13KaiTeam.

Напомним, что в ходе конфликтной ситуации Дзюба пнул ногой одного из футболистов «Амкала». После этого поступка игроки медийной команды приняли решение покинуть поле.

Дзюба в настоящий момент является свободным агентом. Последним клубом 36-летнего форварда был московский «Локомотив».

В «Амкале» прокомментировали скандал с Дзюбой

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Амкал
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