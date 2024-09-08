Игрок «Амкала», которого ударил Дзюба, прокомментировал конфликт

Футболист медийного клуба «Амкал» Антон Карпов высказался о конфликте с бывшим нападающим сборной России и «Спартака» Артёмом Дзюбой на любительском турнира.
«Давайте именем Дзюбы турнир назовём, если рефери боится его удалить. Какое должно быть решение? Мне жёлтую карточку за мат, а им две красные карточки - за удар по лицу и за пинок. Всё очевидно», - передает слова Карпова Sport24.
Напомним, что в ходе конфликта Дзюба ногой пнул Карпова. После этого действия Артёма игроки «Амкала» приняли решение покинуть футбольное поле.
Дзюба сейчас является свободным агентом. Его последним клубом был московский «Локомотив».
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