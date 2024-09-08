Бышовец рассказал, что думает о работе тренера «Спартака» Станковича

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о работе сербского специалиста Деяна Станковича на посту главного тренера столичного «Спартака».

«Мне нравится Станкович. При всём его профессиональном уровне превалирует не наигранность, а психологический фактор. Ему удалось объединить игроков, изменилась атмосфера в команде», - приводит слова специалиста Legalbet.

Напомним, что Станкович занял пост главного тренера «красно-белых» после завершения прошлого сезона. Под его руководством команда набрала 14 баллов и занимает четвертое место после семи туров РПЛ. «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на три очка.