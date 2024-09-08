В «Амкале» прокомментировали скандал с Дзюбой

Герман Попков, президент «Амкала», прокомментировал конфликт, который произошел между его командой и звездным российским форвардом Артёмом Дзюбой на любительском турнире.

«Конфликт начался с нарушения правил на Антоне. Выбежал Дзюба, начал что‑то говорить Карпову. Он его послал матом, а в ответ получил пинок под зад. По правилам это удаление», - передает слова руководителя медийной команды телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что после конфликта с Дзюбой футболисты «Амкала» приняли решение покинуть поле.

Дзюба сейчас находится без клуба. Последним местом работы 36-летнего бомбардира был московский «Локомотив».