Клуб из Европы хочет подписать Антона Миранчука

Глава швейцарского «Сьона» Кристиан Константин высказался о возможном трансфере полузащитника сборной России Антона Миранчука. Игрок сейчас является свободным агентом после ухода из московского «Локомотива».
«Мы хотим подписать Миранчука, будем рады привести такого футболиста в клуб. Мы получим огромное удовольствие, если подпишем с ним контракт, но про сроки говорить ещё рано», - передает слова руководителя Sport24.
В минувшем сезоне чемпионата России 28-летний полузащитник сыграл 29 поединков за «Локомотив». Миранчук отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
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