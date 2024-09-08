«Зенит» предложил более 10 млн евро за испанского полузащитника

Полузащитник Альваро Фидальго, который выступает за мексиканскую «Америку», может оказаться в Российской премьер-лиге. Интерес к испанскому игроку проявляет петербургский «Зенит».

Согласно сведениям La Silla Rota, российский чемпион сделал предложение по трансферу футболиста в размере 12 миллионов евро. Стороны могут договориться об оформлении сделки до закрытия трансферного окна.

Испанец защищает цвета мексиканского коллектива с лета 2021 года. Его трудовое соглашение рассчитано до середины 2026-го. В текущем сезоне Фидальго провел десять поединков, отметившись двумя голевыми передачами.