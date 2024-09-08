​Ковтун покинул «Актобе»

Бывший игрок московского «Спартака» Юрий Ковтун покинул казахский «Актобе» спустя несколько дней после того, как это сделал российский специалист Дмитрий Парфёнов, трудившийся в качестве главного тренера клуба. Парфёнов прочил на своё место Ковтуна, но вместо этого тот также решил уйти.

- Мы расстаемся с «Актобе». Тоже расторг контракт. Такие моменты случаются. Понятно, что есть руководство, которое принимает решение, оно и принято. Поэтому улетаем в Москву. Работа в Казахстане была интересной, прощупали другой чемпионат, - заявил Юрий Ковтун в эфире телеканала «Матч ТВ».